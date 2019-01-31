Европарламент признал Гуайдо временным президентом Венесуэлы
Европейский парламент признал лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо легитимным временным президентом Венесуэлы. Об этом говорится в сообщении на сайте парламента.
Как отмечается, евродепутаты одобрили соответствующую резолюцию 439 голосами «за», при 104 против и 88 воздержавшихся.
Также в Европарламенте призвали дипслужбу Евросоюза и страны ЕС принять аналогичное решение.
Ранее российский постпред при ЕС Владимир Чижов заявил об отсутствии у ЕС единой позиции по Венесуэле.
Лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Это произошло во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро 23 января.
К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия выразила поддержку Мадуро.