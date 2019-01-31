Абэ: четыре спорных острова не являются частью Курил

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Японский премьер Синдзо Абэ заявил, что «четыре северных острова», на которые претендует Токио, не являются частью Курильских островов. Об этом сообщает ТАСС.

По словам премьера, японская сторона отказалась от прав на архипелаг согласно заключенному в 1951 году Сан-Францисскому мирному договору.

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По словам Абэ, суверенитет японской стороны распространяется на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи.

Ранее Абэ заявил, что Токио всегда считал южные Курильские острова своей исконной территорией.