Защита назвала политзаказом дело против сенатора Арашукова

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Адвокаты сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова заявили, что уголовное дело в отношении их подзащитного является политическим заказом. Об этом сообщает ТАСС.

Адвокат Арашукова Сергей Шишов также назвал позицию следствия по всем пунктам необоснованной и от дальнейших комментариев отказался.

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«Арашуков просил донести через органы СМИ, что в отношении него осуществляется политический заказ», — сказал Шишов.

Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан в зале заседаний Совета Федерации утром 30 января. Ему предъявлены обвинения в участии в преступном сообществе, давлении на свидетеля и убийстве. Также в Санкт-Петербурге был задержан отец сенатора Рауль Арашуков. Вечером того же дня суд арестовал сенатора Арашукова по делу о преступном сообществе и убийствах.

Ранее сообщалось, что защита Арашукова предлагала суду залог в 10 млн рублей.