Суд арестовал сенатора Арашукова
Басманный суд Москвы арестовал сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова сроком на два месяца, передает ТАСС.
Сообщается, что Арашуков заключен под стражу по делу о преступном сообществе и убийствах.
Следователь в ходе заседания заявил, что у Арашукова есть вид на жительство в ОАЭ, поэтому он может скрыться от следствия за границей.
Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан в зале заседаний Совета Федерации утром 30 января. Ему предъявлены обвинения в участии в преступном сообществе, давлении на свидетеля и убийстве. Также в Санкт-Петербурге был задержан отец сенатора Рауль Арашуков.