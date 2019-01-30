Суд арестовал сенатора Арашукова

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Басманный суд Москвы арестовал сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова сроком на два месяца, передает ТАСС.

Сообщается, что Арашуков заключен под стражу по делу о преступном сообществе и убийствах.

Следователь в ходе заседания заявил, что у Арашукова есть вид на жительство в ОАЭ, поэтому он может скрыться от следствия за границей.

Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан в зале заседаний Совета Федерации утром 30 января. Ему предъявлены обвинения в участии в преступном сообществе, давлении на свидетеля и убийстве. Также в Санкт-Петербурге был задержан отец сенатора Рауль Арашуков.