Мэр Риги прокомментировал обыски на работе и дома

<img src="//img.gazeta.ru/files3/41/12104041/RIAN_2576183.HR-pic905-895x505-66191.jpg">

Мэр Риги Нил Ушаков, в офисе и по месту жительства которого 30 января прошли обыски, отверг все подозрения в нарушениях и заявил, что не собирается покидать свой пост, передает ТАСС.

По словам Ушакова, он не совершал никаких противозаконных действий, поэтому не будет подавать в отставку.

Реклама

«Положа руку на сердце, могу сказать, что моя совесть чиста», — добавил Ушаков.

Также мэр подтвердил, что Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) Латвии провело обыски у него в кабинете в Рижской думе и дома.

Ранее сообщалось, что задержан мэр Риги Нил Ушаков.Об этом сообщил на своей странице в фейсбуке экс-депутат рижской думы Руслан Панкратов.