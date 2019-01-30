Матвиенко рассказала, лишится ли Арашуков статуса сенатора

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Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что задержанный сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков может лишиться полномочий, если сам напишет соответствующее заявление или суд признает его виновным, передает РИА «Новости».

«Арашуков должен либо сам написать соответствующее заявление, либо суд признает его виновным, тогда это автоматически приводится к лишению статуса члена Совета Федерации», — заявила Матвиенко.

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Она уточнила, что Арашукову предъявлены серьезные обвинения. Матвиенко также предположила, что руководство Карачаево-Черкесии не знало о тех обвинениях, которые предъявляются сейчас Арашукову.

Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан в зале заседаний Совфеда утром 30 января.

По данным СК, Арашуков организовал убийства заместителя председателя общественного молодежного движения «Адыгэ Хасэ» КЧР Жукова и советника президента КЧР Шебзухова.