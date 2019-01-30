Эксперт описал последствия в случае войны России и Японии

Доктор военных наук, генерал-полковник Анатолий Зайцев рассказал, какие последствия наступят в случае войны России и Японии, передает РИА «Новости».

По мнению Зайцева, США в тот же момент разместят свои базы на Курилах.

Он заявил, что при сравнении сил двух стран на Дальнем Востоке превосходство находится на стороне Японии. По его мнению, так как Токио не отказался от своих амбиций, японская сторона может нанести внезапный удар по Сахалину и Южным Курилам.

В таком случае США займет нейтральную позицию, однако рекомендует России не применять ядерное оружие, в то время как Китай, вероятно, будет настаивать на своих территориальных претензиях к России. При таком раскладе Токио учтет интересы Вашингтона, и «на следующий день» на Курилах появятся военные базы США.