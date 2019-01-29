Порошенко запутался в датах вступление в ЕС

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Украинский лидер Петр Порошенко при самовыдвижении в президенты анонсировал две разные даты подачи заявление на членство в ЕС, сообщает «Страна.Ua».

Первый раз во вступительном ролике был указан 2023 год, а через время Порошенко заявил, что Украина «в 2024 году подаст заявку на вступление в Евросоюз».

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По мнению интернет-портала, Порошенко мог перенести заявку на год. Однако с чем связан такой перенос не известно.

Ранее Порошенко заявил, что Украине нужен «холодный мир» с Россией.