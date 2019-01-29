Арестованный по «российскому делу» экс-советник Трампа заявил о своей невиновности

Бывший советник президента США Дональда Трампа Рождер Стоун, которого 25 января задержали по «российскому делу», не признает себя виновным по предъявленным ему обвинениям. Об этом сообщает Reuters.

По словам его адвоката, Стоун подаст в федеральный суд заявление о признании невиновным. Ему грозит семь уголовных дел в рамках расследования процпрокурора Роберта Мюллера по «российскому делу».

Ранее Стоун, заявил, что не исключает возможности сотрудничества с специальным прокурором США Робертом Мюллером. Он также отказался давать показания против Трампа.