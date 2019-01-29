Hill: cтала известна дата закрытых показаний экс-адвоката Трампа по «российскому делу»

Бывший личный адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн даст показания перед комитетом по разведке палаты представителей за закрытыми дверями в феврале. Об этом сообщил председатель комитета Адам Шифф, пишет The Hill.

Коэн, который сотрудничает со специальным прокурором США Робертом Мюллером в рамках ведущегося расследования о возможном вмешательстве России, появится в конгрессе для «закрытых показаний» 8 февраля. Как отмечает издание, комитет, помимо спецпрокурора Мюллера, ведет собственное расследование «российского дела».

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Ранее Коэн отказался от дачи показаний, ссылаясь на страх за себя и свою семью из-за угроз Дональда Трампа и его адвоката Рудольфа Джулиани. Трамп в интервью Fox News посоветовал, чтобы Коэн предоставил информацию о своем тесте, который, возможно, имеет проблемы с правосудием. Демократы восприняли данные комментарии как запугивание свидетелей и предостерегли Трампа от вмешательства в расследования конгресса.

Россия отрицает вмешательство в американский избирательный процесс.