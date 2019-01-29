Волкер обсудил с постпредом Украины при ООН миротворческую миссию в Донбассе

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Специальный представитель американского Госдепа по Украине Курт Волкер встретился с украинским постпредом при ООН Владимиром Ельченко. Об этом сообщается на сайте дипмиссии Украины.

Отмечается, что встреча состоялась в Нью-Йорке. Речь шла о ситуации на Украине и развертывании в Донбассе международной операции, нацеленной на поддержание мира.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко провел переговоры с генсеком ООН Антониу Гутеррешем, стороны обсудили вопрос миротворческой миссии в Донбассе.