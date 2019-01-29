Блумберг рассказал о риске переизбрания Трампа при участии в выборах экс-главы Starbucks

Основатель одноименного информагентства и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг предупредил экс-главу Starbucks Говарда Шульца и других таких же кандидатов о том, что их выдвижение на президентских выборах 2020 года в качестве независимых кандидатов приведет к переизбранию нынешнего главы государства Дональда Трампа. Об этом сообщает The Variaty.

По мнению Блумберга, такая стратегия приведет к расколу в движении противников Трампа.

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«Это риск, из-за которого я решил не участвовать в выборах в 2016 года, и мы не можем пойти на него сейчас», — сказал Блумберга.

Он добавил, что в настоящее время «ставки высоки» и нужно сохранять единство, не позволяя никакому кандидату вносить разлад.

Ранее Трамп заявил, что у экс-главы Starbucks Говарда Шульца нет необходимых качеств для участия в президентских выборах в США в 2020 году.