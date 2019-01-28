«Кишка тонка»: Трамп заранее раскритиковал возможного соперника на выборах

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Президент США Дональд Трамп написал в своем твиттере, что у экс-главы Starbucks Говарда Шульца нет необходимых качеств для участия в президентских выборах в США в 2020 году.

«У Говарда Шульца кишка тонка для участия в президентских выборах!» — написал Трамп.

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Он также рассказал, что смотрел выступление Шульца на передаче 60 Minutes, которая выходит на телеканале CBS. Трамп сиронизировал, что согласен с Шульцем в том, что он «не самый умный человек». Также президент выразил надежду, что Starbucks продолжит платить арендную плату за размещение кафе в небоскребе Trump Tower.

Ранее телеканал CNN сообщал, что Шульц задумался об участии в президентских выборах в США. Отмечалось, что Шульц является последовательным оппонентом Трампа и думает над тем, чтобы идти на выборы самовыдвиженцем.