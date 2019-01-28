Japan Times: Абэ может пойти на компромисс с Путиным по Курильским островам

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Ожидать урегулирования территориального спора между Россией и Японией по Курильским островам без компромисса в отношении позиции японской стороны невозможно, пишет в редакционной колонке Japan Times.

Как отмечает издание, премьер-министр Японии Синдзо Абэ надеется продвинуть территориальный вопрос вперед на переговорах с президентом России Владимиром Путиным, когда тот приедет в Японию на саммит G20 в в июне. Газета пишет, что Абэ для этого может даже пойти на компромиссное урегулирование, которое отклоняется от давней позиции Японии. Однако Россия, похоже, не готова пойти на уступки в урегулировании спора с Японией, добавляет издание. Поэтому перспективы на ближайшее компромиссное урегулирование малы, говорится в материале.

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Ранее лидеры стран встретились 22 января, однако переговоры по «курильскому вопросу» не стали прорывными.

Во время дипломатических переговоров правительство не может обнародовать свою позицию. Тем не менее, правительству Японии необходимо будет дать хоть какие-то объяснения общественности — особенно, будет ли соответствовать и если да, то каким образом — возможный компромисс давней позиции Абэ о том, что «спорные острова» являются неотъемлемой территорией Японии. Это необходимо, для того чтобы заручиться общественным одобрением для разрешения спора с Москвой, отмечает японская газета.

Проблема в том, что Япония, похоже, настаивает на скорейшем урегулировании спора с Россией, пока Москва не спешит. Кроме того, Россия даже ужесточает свою позицию. В ходе переговоров в начале января министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал своему японскому коллеге Таро Коно, что для продвижения в достижении мирного договора Япония должна сначала признать, что острова стали российской территорией по итогам Второй мировой войны. Однако данную позицию невозможно принять, учитывая, что Токио уже давно обвиняет Москву в незаконной оккупации островов, заключает Japan Times.