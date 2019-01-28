Опрос: все больше японцев хотят мирного договора с Россией без получения Курил

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В Японии увеличивается число тех, кто выступает за заключение мирного договора с российской стороной без передачи Курильских остров или после передачи их меньшей части. Результаты соответствующего опроса опубликовала газета Nikkei.

Согласно результатам опроса, 10% респондентов не рассчитывают на получение от России каких-либо территорий, 11% полагают, что нужно ограничиться получением острова Шикотан и находящихся рядом мелких островов.

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Как отмечается, 41% рассматривают передачу островов в качестве первого шага в решении проблемы, после него нужно будет обсудить судьбу островов Кунашир и Итуруп. 27% респондентов по-прежнему выступают за единовременное получение всей южной части Курильских островов.

Уточняется, что 42% выступают за заключение мирного договора с российской стороной до того, как будет решен вопрос о южных Курильских островах, 46% — против этого. По мнению издания, число, выступающих за отказ от любых требований в отношении России или ограничение одним крупным островом, увеличивается.

Ранее в Кремле назвали препятствие для заключения мирного договора с Японией.