Израиль признал Гуайдо новым президентом Венесуэлы
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о признании лидера оппозиции Хауана Гуайдо президентом Венесуэлы, передает РИА «Новости».
По словам Нетаньяху, в вопросе признания нового руководства Венесуэлы Израиль присоединился к США, Канаде, большинству стран Латинской Америки и государств Европы.
Реклама
23 января во время митинга в Каракасе Гуайдо объявил себя временным президентом страны.
Москва выразила поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Ранее сообщалось, что Гуайдо назвал сроки проведения выборов в Венесуэле.