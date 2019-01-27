Израиль признал Гуайдо новым президентом Венесуэлы

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о признании лидера оппозиции Хауана Гуайдо президентом Венесуэлы, передает РИА «Новости».

По словам Нетаньяху, в вопросе признания нового руководства Венесуэлы Израиль присоединился к США, Канаде, большинству стран Латинской Америки и государств Европы.

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23 января во время митинга в Каракасе Гуайдо объявил себя временным президентом страны.

Москва выразила поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Ранее сообщалось, что Гуайдо назвал сроки проведения выборов в Венесуэле.