ФРГ присоединилась к ультиматуму Мадуро от Франции и Испании
Германия выдвинула требования по признанию президента Венесуэлы. Об этом сообщает Reuters.
Как отмечается, если в течение восьми дней глава страны Николас Мадуро не объявит о выборах, ФРГ признает временным президентом государства оппозиционного лидера Хуана Гуайдо.
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Ранее сообщалось, что французский президент Эммануэль Макрон и премьер Испании Педро Санчес также заявили, что могут признать Гуайдо главой Венесуэлы.
Гуайдо во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро 23 января объявил себя временным главой государства.