Задержанный по «российскому делу» Стоун отказался давать показания против Трампа

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Бывший советник президента США Дональда Трампа Роджер Стоун, задержанный по «российскому делу», отказался давать показания против американского лидера. Об этом сообщает CNN.

Он также подчеркнул, что не признает свою вину. При этом Стоун заявил, что обвинения в его адрес являются политически мотивированными.

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Как отмечается, толпа, которая собралась у зала суда, скандировала «закройте его».

Ранее сообщалось, что Трамп отреагировал на арест Стоуна по «российскому делу».