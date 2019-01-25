Reuters: Мадуро охраняют связанные с Кремлем частные военные
Частные военные «связанные с Кремлем» прибыли в Венесуэлу, чтобы усилить безопасность лидера страны Николаса Мадуро на фоне массовых протестов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
По данным агентства, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают такой информацией.
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Как отмечается, члены этой же компании якобы осуществляли поддержку российских военных в Сирии.
При этом число частных военных, прибывших в Венесуэлу, может достигать 400 человек.
Ранее сообщалось, что в ОПЕК обеспокоены ситуацией в Венесуэле.