Reuters: Мадуро охраняют связанные с Кремлем частные военные

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Частные военные «связанные с Кремлем» прибыли в Венесуэлу, чтобы усилить безопасность лидера страны Николаса Мадуро на фоне массовых протестов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают такой информацией.

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Как отмечается, члены этой же компании якобы осуществляли поддержку российских военных в Сирии.

При этом число частных военных, прибывших в Венесуэлу, может достигать 400 человек.

Ранее сообщалось, что в ОПЕК обеспокоены ситуацией в Венесуэле.