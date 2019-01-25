«В стиле мафии»: защита адвоката Трампа обвинила его в запугивании

Юрисконсульт Майкла Коэна — бывшего адвоката президента США Дональда Трампа — обвинил американского лидера и его адвоката Рудольфа Джулиани в запугивании в стиле мафии. Об этом Лэнни Дэвис заявил в эфире MSNBC.

Несколько дней назад Джулиани, представляющий интересы Трампа, в интервью заявил, что украинский тесть экс-адвоката президента США Майкла Коэна причастен к преступным группировкам. Помимо этого, сам Трамп также говорил о тесте Коэна. Трамп и Джулиани заявляли о необходимости расследовать действия тестя Коэна.

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По словам представителя Коэна, действия Трампа и Джулиани — «классическая техника мафии» для того, чтобы подать человеку сигнал о последствиях за рассказанную правду. По его словам, этот сигнал предназначен Коэну.

После этого экс-адвокат Трампа выражал страх за свою безопасность и безопасность своей семьи. Именно поэтому он решил отложить на неопределенный срок дачу показаний в конгрессе, которая была запланирована на февраль.

Однако в четверг, 24 января, стало известно, что бывшего адвоката Трампа вызвали в комитет по разведке сената США для того, чтобы выяснить, о чем именно он солгал во время предыдущих показаний, говорится в материале MSNBC.