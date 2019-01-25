CNN: Белый дом готовит декларацию об объявлении режима ЧП в США

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Чиновники Белого дома готовят проект декларации об объявлении режима чрезвычайного положения для президента США Дональда Трампа, во время которого американский лидер сможет обязать государство заплатить за стену на границе с Мексикой. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на проект документа.

«Огромное количество нелегальных мигрантов, которые незаконно въезжают в Соединенные Штаты каждый день, напрямую угрожают безопасности и создают чрезвычайное положение в стране», — говорится в проекте декларации.

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Согласно документу, Белый дом будет настаивать на выделении $7 млрд на строительство заграждения на границе государств.

Ранее сообщалось, что Трамп поставил ультиматум по шатдауну.