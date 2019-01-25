Сорос объявил лидера КНР главным врагом «открытых обществ»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/267/11800267/RTS1995H-pic905-895x505-54619.jpg">

Американский миллиардер и финансист Джордж Сорос заявил во время экономического форума в Давосе, что китайский лидер Си Цзиньпин является «самым опасным противником открытых обществ». Слова Сороса приводит South China Morning Post.

Сорос подчеркнул, что Китай является не единственным авторитарным режимом в мире, однако именно он, по его мнению, «самый богатый, сильный и самый передовой в технологическом плане». Он отметил, что китайские разработки в области искусственного интеллекта помогают «авторитарному режиму получить преимущества».

Реклама

«Мы должны надеяться на китайский народ, особенно на деловое сообщество и политическую элиту, которая хочет придерживаться конфуцианских традиций», — заключил Сорос.

В прошлом году газета The Wall Street Journal писала, что фонд Сороса призвал конгресс США установить надзор за Facebook.