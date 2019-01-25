«Запустят руку в венесуэльские богатства»: МИД указал на мотивы США в кризисе в Венесуэле

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Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреса утверждает, что если Запад признает оппозиционного венесуэльского лидера Хуана Гуайдо, то политик сможет получить доступ к финансовым активам страны, которые заморожены в Соединенных Штатах. Слова министра передает РИА «Новости».

Арреса уверяет, что в этом состоит «план» оппозиции и США.

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«Как у политической оппозиции в Венесуэле, так и у США, в конечном счете финансовые интересы. Они хотят запустить руку в венесуэльские богатства», — сказал Арреса.

Министр добавил, что это прежде всего касается венесуэльской нефти. Арреса заключил, что оппозиция и США попытаются получить доступ к финансам в обход законов.

Ранее посол России в Венесуэле Владимир Заемский заявлял, что Гуайдо принял президентские полномочия под давлением.