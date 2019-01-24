США запросили заседание СБ ООН по Венесуэле

Соединенные Штаты официально запросили заседание Совета безопасности (СБ) ООН по ситуации в Венесуэле. Об этом сообщается в твиттере постпредства США при Организации.

«Соединенные Штаты официально запросили открытое заседание Совета Безопасности ООН в субботу... для обсуждения продолжающегося кризиса в Венесуэле», — говорится в сообщении.

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Ранее посол России в Венесуэле Владимир Заемский заявил, что лидер оппозиционного парламента Хуан Гуайдо подвергался давлению до того, как принял президентские полномочия.

23 января во время митинга в Каракасе Гуайдо объявил себя временным президентом страны.

К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, Бразилия, Аргентина, Чили и другие страны. Россия выразила поддержку Мадуро.

Среди участников протеста уже есть задержания, по последним данным 16 человек погибли.