Задержанного экс-главу Шотландии отпустили после допроса

Задержанного из-за подозрений в сексуальных домогательствах экс-главу правительства Шотландии Алекса Салмонда отпустили, передает Reuters.

Сообщается, что Салмонда выпустили после допроса под залог, однако расследование по его делу продолжится.

Ранее сообщалось, что Салмонда задержали из-за подозрений в сексуальных домогательствах.

Шотландская полиция расследует жалобы, полученные от двух женщин, которые утверждают, что Салмонд их домогался. Сам 64-летний политик утверждает, что все обвинения против него — это ложь.