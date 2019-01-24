«Заправил пиджак в труселя»: Порошенко подняли на смех в сети
Пользователи фейсбука высмеяли президента Украины Петра Порошенко за снимок, на котором он стоит с заправленным в штаны пиджаком. Фотографию опубликовала украинский блогер Татьяна Монтян.
Уточняется, что снимок был сделан во время визита Порошенко в Израиль, где он провел встречу со спикером Кнессета Юлием Эдельштейном.
«Зачем он заправил пиджак в труселя?!» — удивилась Монтян.
Другие пользователи обратили внимание на то, что украинский лидер не впервые появляется в подобном виде на публике.
«Петя как всегда — то носки рваные, то пиджак мятый, то ширинка не застегнута как надо», — заметил пользователь фейсбука.
Читатели страницы Монтян также раскритиковали супругу украинского лидера за то, что та плохо следит за внешним видом мужа.
Ранее в сети высмеяли фото Порошенко с деревенскими детьми.