Sky: экс-главу правительства Шотландии арестовали из-за подозрений в домогательствах
Бывшего первого министра Шотландии Алекса Салмонда задержали из-за подозрений в сексуальных домогательствах, сообщает Sky News.
Отмечается, что шотландская полиция расследует жалобы, полученные от двух женщин, которые утверждают, что Салмонд их домогался.
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Сам 64-летний политик утверждает, что все обвинения против него — это ложь.
«Мы можем подтвердить, что мужчина был задержан и обвинен, рапорт направлен в прокуратуру», — рассказали в полиции.
Ранее сообщалось, что звезду сериала «Соседи» обвинили в сексуальных домогательствах.