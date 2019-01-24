Sky: экс-главу правительства Шотландии арестовали из-за подозрений в домогательствах

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Бывшего первого министра Шотландии Алекса Салмонда задержали из-за подозрений в сексуальных домогательствах, сообщает Sky News.

Отмечается, что шотландская полиция расследует жалобы, полученные от двух женщин, которые утверждают, что Салмонд их домогался.

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Сам 64-летний политик утверждает, что все обвинения против него — это ложь.

«Мы можем подтвердить, что мужчина был задержан и обвинен, рапорт направлен в прокуратуру», — рассказали в полиции.

Ранее сообщалось, что звезду сериала «Соседи» обвинили в сексуальных домогательствах.