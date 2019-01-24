В МИД России дали совет США по ситуации в Венесуэле

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Россия предостерегает США от военного вмешательства в дела Венесуэлы. Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел России (МИД) Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь».

По его словам, это был бы катастрофический сценарий, который «сотрясет» основы модели развития латиноамериканских государств.

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«Мы предостерегаем от этого», — отметил Рябков.

Рябков подчеркнул, что одним из концептуальных элементов самоидентификации этих стран является «единство в многообразии».

Ранее сообщалось, что в Госдуме оценили влияние протестов в Венесуэле на сотрудничество с Россией.