Эксперт назвал ответственных за протесты в Венесуэле и Евромайдан

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Директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов заявил, что за протестами в Венесуэле, как и за сменой власти на Украине в 2014 году, стоят США. Слова Родионова передает ФАН.

По мнению Родионова, США «перегнули палку», когда признали оппозиционного лидера Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы. Эксперт также отметил, что президент США Дональд Трамп «молчал бы в тряпочку», если бы не думал, что сможет быстро «покончить» с венесуэльским лидером Николасом Мадуро.

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«Можно не сомневаться, что за переворотом в Венесуэле стоят именно США, так же, как стояли за переворотом на Украине», — добавил Родионов.

Почему в этом «можно не сомневаться» эксперт не уточнил.

Ранее ряд стран, включая США и Канаду, признали Гуайдо президентом Венесуэлы. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в свою очередь заявила, что в Венесуэле происходит «ручной режим смены власти».

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