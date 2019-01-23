Захарова заявила о попытке Нидерландов скрыть данные о крушении MH17
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о стремлении властей Нидерландов скрыть данные по расследованию катастрофы с крушением малазийского Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году, передает РИА «Новости».
Отмечается, что высший судебный орган Нидерландов принял сторону правительства страны и решил не давать общественности доступ в данным с заседаний кабмина, посвященным инциденту и его расследованию.
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«Не являемся ли мы свидетелями попытки властей Нидерландов утаить все то, что не подкрепляет официальную версию гибели рейса MH17?» — задалась вопросом Захарова.
Ранее в российской Генпрокуратуре заявили об отсутствии доказательств причастности россиян к крушению MH17.