В Венесуэле протестующие сожгли статую Уго Чавеса

В венесуэльском Сан-Феликсе протестующие сожгли статую бывшего президента государства Уго Чавеса. Об этом сообщает El National.

Как отмечается, этот памятник был возведен в 2018 году в честь годовщины его рождения.

Уточняется, что в Венесуэле проходят акции протеста против политики лидера страны Николаса Мадуро из-за тяжелой экономической ситуации. На 23 января запланированы очередные крупные демонстрации, организованные оппозицией.

Ранее сообщалось, что парламент Венесуэлы признал президента Николаса Мадуро узурпатором.