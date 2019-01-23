В Венесуэле протестующие сожгли статую Уго Чавеса

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В венесуэльском Сан-Феликсе протестующие сожгли статую бывшего президента государства Уго Чавеса. Об этом сообщает El National.

Как отмечается, этот памятник был возведен в 2018 году в честь годовщины его рождения.

Уточняется, что в Венесуэле проходят акции протеста против политики лидера страны Николаса Мадуро из-за тяжелой экономической ситуации. На 23 января запланированы очередные крупные демонстрации, организованные оппозицией.

Ранее сообщалось, что парламент Венесуэлы признал президента Николаса Мадуро узурпатором.