В Совете Европы заявили о кризисе из-за ситуации с Россией в ПАСЕ
Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что лишение России права голоса в ПАСЕ привело к кризису в организации. Об этом сообщает РИА «Новости».
Генсек отметил, что такие меры не приведут к «возвращению» Крыма Украине, а также не улучшат правозащитную ситуацию в России.
«Сегодня мы тратим время на рассмотрение этого кризиса в то время, как в Европе есть множество правозащитных кризисных ситуаций, которые надо урегулировать», — подчеркнул Ягланд.
Он также заявил о необходимости разработать план на случай, если Россия не возобновит выплату членских взносов.
Ранее в ПАСЕ объяснили причину исключения Украины из комитета по снятию санкций.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.