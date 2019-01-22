В Совете Европы заявили о кризисе из-за ситуации с Россией в ПАСЕ

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Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что лишение России права голоса в ПАСЕ привело к кризису в организации. Об этом сообщает РИА «Новости».

Генсек отметил, что такие меры не приведут к «возвращению» Крыма Украине, а также не улучшат правозащитную ситуацию в России.

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«Сегодня мы тратим время на рассмотрение этого кризиса в то время, как в Европе есть множество правозащитных кризисных ситуаций, которые надо урегулировать», — подчеркнул Ягланд.

Он также заявил о необходимости разработать план на случай, если Россия не возобновит выплату членских взносов.

Ранее в ПАСЕ объяснили причину исключения Украины из комитета по снятию санкций.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.