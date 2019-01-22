Франция вызвала посла Италии в связи с заявлениями о колонизации Африки

Франция вызвала итальянского посла после того, как итальянский вице-премьер Луиджи Ди Майо обвинил французов в эксплуатации Африки, сообщает The Local.

Отмечается, что Луиджи Ди Майо повторил свое мнение о том, что французская политика в Африке является причиной бедности и миграции, спустя несколько часов после того, как Франция вызвала итальянского посла.

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«Если люди уезжают сегодня, это потому, что европейские страны, прежде всего Франция, никогда не прекращали колонизировать десятки африканских стран», — добавил Ди Майо.

Франция назвала его комментарии «неприемлемыми и необоснованными».

Ранее сообщалось, что итальянский вице-премьер предложил ввести санкции против Франции за колонизацию Африки.