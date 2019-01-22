Джулиани открестился от своих слов о строительстве «башни Трампа» в Москве

Адвокат президента США Рудольф Джулиани попытался отказаться от своего заявления о переговорах о строительстве «башни Трампа» в Москве, передает Politico.

Он уточнил, что его комментарии «не отражают фактические сроки или обстоятельства».

Джулиани добавил, что переговоры о строительстве находились на самой ранней стадии.

Накануне Рудольф Джулиани заявил, что переговоры о строительстве «башни Трампа» в Москве могли идти вплоть до осени 2016 года.