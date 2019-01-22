Володин не исключил внесения изменений в Конституцию

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в интервью «Газете.Ru» пояснил, что думает о возможных конституционных изменениях.

«Не стоит забегать вперед и говорить сейчас о том, к каким конкретно результатам и предложениям мы можем прийти. Тем не менее, нельзя исключать того, что могут быть сформулированы предложения и по конституционным поправкам», — сказал он.

Володин добавил, что норма об обязанности правительства ежегодно отчитываться перед депутатами о результатах своей деятельности «была предложена и принята 10 лет назад именно как конституционная поправка и очень важная для обеспечения баланса ветвей власти».