CNN: экс-глава Starbucks задумался об участии в президентских выборах в США

Бывший главный управляющий сети кофеен Starbucks Говард Шульц изучает возможность участия в президентских выборах в США в 2020 году, сообщает телеканал CNN со ссылкой на ближайшее окружение менеджера.

Один из собеседников телеканала заявил, что команда Шульца изучает возможность независимого выдвижения на президентские выборы, однако готова рассмотреть все варианты.

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«[Шульц] серьезно задумался о своем будущем и о том, как он может быть полезен своей стране», — добавил человек из окружения менеджера.

На телеканале напомнили, что Шульц неоднократно критиковал нынешнего президента страны Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что в президентскую гонку в США включилась сенатор-демократ.