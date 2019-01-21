ЕС ввел санкции против главы ГРУ

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Совет Евросоюза (ЕС) ввел санкции против девяти физлиц и организации в соответствии с новым режимом по химическому оружию. Об этом сообщается на сайте организации.

Как отмечается, введение санкционных ограничений связано с инцидентом с отравлением в Солсбери в марте прошлого года, когда экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия подверглись воздействию нервно-паралитического вещества.

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«Этот список включает двух должностных лиц ГРУ, а также руководителя и заместителя главы ГРУ, ответственных за хранение, транспортировку и использование токсичного нервно-паралитического агента», — говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал намерение ЕС ввести санкции из-за «дела Скрипалей».

4 марта 2018 года Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери с помощью нервно-паралитического вещества «Новичок». В настоящее время они скрываются от общественности. Лондон обвиняет в причастности к инциденту Москву. В Кремле отвергают обвинения властей Великобритании.