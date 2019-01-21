NYT укорила Трампа в отсутствии ответа на инцидент в Керченском проливе

Президент США Дональд Трамп и его администрация не предприняли существенных шагов в ответ на инцидент в Керченском проливе, несмотря на согласование возможных ответов в Вашингтоне, пишет американская газета The New York Times.

В списке вариантов «ответа США» на инцидент в Керченском проливе было введение новых санкций против России, отправка американского судна для захода в порт, а также развертывание наблюдателей.

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Спустя два месяца после инцидента несмотря на широкую поддержку внутри администрации Трамп не предпринял какие-либо меры, пишет газета. Не предприняли мер и европейские союзники США, подчеркивает NYT. По словам американских чиновников, ответные меры все еще находятся на стадии рассмотрения в Вашингтоне.

Политика Трампа в отношении России вновь привлекла пристальное внимание после информации о том, что ФБР в 2017 году открыла расследование в отношении того, не действовал ли американский президент по указу России.

Тем не менее, его администрация предпринимает действия, выходящие за рамки действий предшественников Трампа, отмечается в материале. Так, администрация Трампа поставила Украине оружие, которое президент Барак Обама отказался предоставить, и объявила, что выйдет из ДРСМД в ответ на нарушение условий договора со стороны России. Однако, по крайней мере в части из указанных случаев, по словам нынешних и бывших должностных лиц администрации, Трамп пошел на такие действия неохотно или под давлением советников и конгресса.

Аналитики обращают внимание на двойственность американской политики из-за несоответствия заявлений Трампа и действий его администрации.

25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. В ФСБ России сообщили, что на требования сопровождавших их российских судов погранслужбы ФСБ и Черноморского флота украинские корабли не реагировали, «совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины. В ноябре 2018 года суд вынес решение об аресте 12 моряков ВМС Украины за нарушение границы.