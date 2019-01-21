Эксперт: назначения Беглова — знак начала новой жизни в Петербурге

В администрацию Петербурга люди приходят теперь с высоких позиций, с федеральным опытом, работавшие с ключевыми вице-премьерами, считает руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова.

В понедельник СМИ сообщили, что врио главы Санкт-Петербурга Александр Беглов направил в Законодательное собрание города кандидатуры на должности вице-губернаторов.

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По словам Соколовой, в настоящее время вокруг Беглова вырисовывается довольно интересная команда – приходят люди с федеральным опытом, экспертным взглядом.

«Понятно, что много интереса вызвало назначение Княгинина – он долго занимал экспертную позицию, и с этой точки зрения подталкивал власть, критиковал, предлагал какие-то стратегии – но никогда не входил в саму власть», — заметила она.

Эксперт полагает, что Беглов мотивировал людей – не деньгами и статусом, а скорее амбициозностью задач, которые предстоит решать в Питере. «У города потенциал большой, но сейчас наблюдается застой некоторый», — констатировала она.

«Беглов может дать карт-бланш на новые стратегии, привлечение инвесторов. Москва стала больше интересоваться Питером – замглавы департамента из аппарата правительства, из ВЭБа человек. Туда отдают ключевых людей, потому что в Питере начинается новая жизнь», — резюмировала Соколова.