На слова Ющенко о «любви» россиян к рабству в Госдуме ответили стихами о холопах
Глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов отреагировал на слова экс-президента Украины Виктора Ющенко о «любви» россиян к рабству. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.
По словам Никонова, Россия является одной из двух стран в мире, чья история насчитывает более 500 лет суверенного существования. Он напомнил о победах страны над Наполеоном, Гитлером, шведами и поляками и подчеркнул, что Россия является самостоятельным центром силы , который в отличие от Украины никогда не перейдет под внешнее управление.
«Как перед ней не гнитесь, господа,
Вам не снискать признанья от Европы:
В ее глазах вы будете всегда
Не слуги просвещенья, а холопы», — напомнил Никонов слова поэта Федора Тютчева.
Ранее Ющенко заявил, что жители России якобы любят быть рабами.