На слова Ющенко о «любви» россиян к рабству в Госдуме ответили стихами о холопах

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Глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов отреагировал на слова экс-президента Украины Виктора Ющенко о «любви» россиян к рабству. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

По словам Никонова, Россия является одной из двух стран в мире, чья история насчитывает более 500 лет суверенного существования. Он напомнил о победах страны над Наполеоном, Гитлером, шведами и поляками и подчеркнул, что Россия является самостоятельным центром силы , который в отличие от Украины никогда не перейдет под внешнее управление.

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«Как перед ней не гнитесь, господа,

Вам не снискать признанья от Европы:

В ее глазах вы будете всегда

Не слуги просвещенья, а холопы», — напомнил Никонов слова поэта Федора Тютчева.

Ранее Ющенко заявил, что жители России якобы любят быть рабами.