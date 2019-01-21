Журналист неожиданно поговорил с Трампом в парижском кафе

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Американский журналист, ужинавший в парижском кафе, неожиданно побеседовал с президентом США Дональдом Трампов, который разговаривал по телефону с посетителем за соседним столиком, пишет The Washington Post.

Отмечается, что репортер издания Дэн Бальц вместе с коллегой за ужином в Латинском квартале в Париже громко обсуждал вопросы американской политики. Неожиданно мужчина, сидевший рядом, протянул им телефон и предложил поговорить с лидером США.

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«Трамп, очевидно, разговаривал по громкой связи, потому, когда я представился, [в телефоне] разразился смех», — рассказал Бальц.

Как уточняется, мужчина, предложивший поговорить с Трампом, оказался другим журналистом, который направлялся на ежегодный Международный экономический форум (МЭФ), чтобы взять интервью у американского лидера, но тот отменил поездку в Давос из-за шатдауна. Во время разговора Трамп думал, что разговаривает с туристом, но позднее узнал, с кем именно он беседовал. Репортер смог задать президенту интересующие вопросы.

«Все это длилось менее двух минут, потом владелец телефона дал понять, что хочет продолжить разговор», — дополнил Бальц.

Ранее сообщалось, что Трамп отчитал журналиста CNN и назвал сам телеканал «врагами народа».