MSNBC: Трамп сорвал выход из бюджетного кризиса из-за пустяка

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Американский конгрессмен Джим Клайберн заявил, что президент США Дональд Трамп сорвал достижение договоренности о возобновлении работы правительства из-за пустяка. Об этом сообщает MSNBC.

По его словам, Трамп продемонстрировал неспособность соблюдать условия сделки.

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Он также добавил, что Трамп сорвал сделку по отмене шатдауна из-за критики по ТВ.

Клайберн подчеркнул, что представители демократической партии в конгрессе США больше не доверяют президенту страны.

Ранее сообщалось, что Трамп предложил план по завершению шатдауна.