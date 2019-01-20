Аксенов рассказал, что стало «прологом» к присоединению Крыма к России

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Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что стало прологом к присоединению полуострова к России. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, почва для этих событий была подготовлена почти 30 лет назад. Тогда на референдуме 20 января 1991 года местные жители проголосовали за за восстановление Крымской автономии в составе обновленного Советского Союза.

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«По сути, это был «пролог» к Крымской весне. Мы начали свой путь в Россию, который завершился в марте 2014 года», — отметил Аксенов.

Он подчеркнул, что в 1991 году мнение людей не было услышано, и крымчане жили в условиях оторванности от России.

Ранее сообщалось, что глава Крыма Сергей Аксенов высказался о ситуации на Украине.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина результатов плебисцита не признает.