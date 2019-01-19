Аваков рассказал о нарушениях кандидатов в президенты Украины в 10 областях

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что кандидаты в президенты Украины нарушили избирательное законодательство в 10 областях страны, сообщает РИА «Новости».

По его словам, нарушения процессуально зафиксированы в Закарпатской, Запорожской, Кировоградской, Николаевской, Сумской, Тернопольской, Черкасской, Черниговской, Черновецкой, Киевской областях и в самом Киеве.

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Он отметил, что нарушителями стали кандидаты в президенты страны Сергей Каплин, Анатолий Гриценко, Евгений Мураев, Андрей Садовый, Игорь Шевченко, Валентин Наливайченко.

Глава МВД призвал кандидатов «устранить нарушения закона и ввести агитационный процесс в строгое законное русло».

Ранее депутат Верховной рады от фракции «Батькивщина» Иван Крулько обвинил украинского президента Петра Порошенко в подкупе избирателей перед предстоящими выборами.