Сипягин вынужден был отвечать на вопрос о «не очень компетентных» замах
Отчитываясь о ста днях у власти на пресс-конференции во Владимире губернатор Владимир Сипягин рассказал о команде профессионалов, которых он набрал в администрацию, передает ИА «Политика сегодня».
В зале заметили, что не у всех из них безупречная биография.
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- Вроде не очень компетентные люди, - усомнился репортер Пятого канала. - Например, Александр Байер.
- Кто? Еще раз повторите фамилию, - попросил Сипягин.
- Байер, ваш зам по ЖКХ.
- Какие-то факты по неуплате налогов, я не в курсе. Результаты скажут сами за себя, - предложил подождать Сипягин.