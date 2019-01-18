Макрон пообещал прыгнуть с парашютом

Президент Франции Эммануэль Макрон во время визита к десантникам 11-й парашютной бригады пообещал, что прыгнет с парашютом. Об этом сообщает La Depeche.

Как отмечает издание, президент был воодушевлен показательными выступлениями парашютистов. Командир бригады пошутил, что военные очень хотят увидеть, как Макрон и премьер-министр Эдуар Филипп прыгнут с парашютом.

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«Я это сделаю, обещаю», — ответил Макрон.

Ранее сообщалось, что бывшего телохранителя французского лидера Александра Беналля задержали по подозрению в незаконном использовании дипломатического паспорта.