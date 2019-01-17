Вучич подарил Путину щенка югославской овчарки
Глава Сербии Александр Вучич подарил президенту России Владимиру Путину щенка югославской овчарки, передает ТАСС.
Путин оценил четырехмесячный подарок по кличке Паша.
«Симпатяга!» — сказал Путин, увидев собаку.
Этот щенок станет уже четвертой собакой президента. Осенью 2017 года Владимир Путин получил в подарок щенка туркменского алабая от президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова.
Ранее сообщалось, что президент Сербии вручит Путину неожиданный подарок.
Шарпланинская овчарка, известная также как иллирийская или югославская овчарка, — это пастушья порода собак, выведенная на Балканах. В 1960—1990-х годах шарпланинские овчарки использовались в Югославской народной армии в качестве служебных собак. Хотя эту породу относят к достаточно спокойным, на опасность они реагируют.