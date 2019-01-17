Вучич подарил Путину щенка югославской овчарки

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Глава Сербии Александр Вучич подарил президенту России Владимиру Путину щенка югославской овчарки, передает ТАСС.

Путин оценил четырехмесячный подарок по кличке Паша.

«Симпатяга!» — сказал Путин, увидев собаку.

Этот щенок станет уже четвертой собакой президента. Осенью 2017 года Владимир Путин получил в подарок щенка туркменского алабая от президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова.

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Ранее сообщалось, что президент Сербии вручит Путину неожиданный подарок.

Шарпланинская овчарка, известная также как иллирийская или югославская овчарка, — это пастушья порода собак, выведенная на Балканах. В 1960—1990-х годах шарпланинские овчарки использовались в Югославской народной армии в качестве служебных собак. Хотя эту породу относят к достаточно спокойным, на опасность они реагируют.