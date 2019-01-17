Президент Сербии поблагодарил Путина за орден Александра Невского на русском языке

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Президент Сербии Александр Вучич на русском языке поблагодарил российского лидера Владимира Путина за присуждение ордена Александра Невского, передает РИА «Новости».

Уточняется, что Путин сообщил Вучичу о намерении вручить ему награду за вклад в развитие отношений Белграда и Москвы.

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«Большое спасибо, это будет большая честь для меня и для Сербии», — ответил на русском Вучич.

Ранее стало известно, что Путин обрадовался теплому приему в Сербии.