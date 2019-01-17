Президент Сербии поблагодарил Путина за орден Александра Невского на русском языке
Президент Сербии Александр Вучич на русском языке поблагодарил российского лидера Владимира Путина за присуждение ордена Александра Невского, передает РИА «Новости».
Уточняется, что Путин сообщил Вучичу о намерении вручить ему награду за вклад в развитие отношений Белграда и Москвы.
Реклама
«Большое спасибо, это будет большая честь для меня и для Сербии», — ответил на русском Вучич.
Ранее стало известно, что Путин обрадовался теплому приему в Сербии.