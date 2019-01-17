Эксперт: Беглов вливает «новую кровь» в администрацию Петербурга

Назначения, которые производит врио главы Санкт-Петербурга Александр Беглов — «новая кровь», просто необходимая для эффективного управления Северной столицей», считает директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

«Эти назначения можно рассматривать как призыв к компетентным выходцам из Санкт-Петербурга и топ менеджерам возвращаться в город и помогать в его управлении. Обратите внимание, что четыре из шести назначенных глав комитетов – это состоявшиеся выходцы из Питера, сделавшие карьеру не только в Москве, но и в транснациональных корпорациях, как, например, Юрий Калабин, новый председатель Комитета по промышленной политике и инновациям», — отметил эксперт в интервью «Газете.Ru».

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Информация о назначении председателей шести комитетов администрации Санкт-Петербурга была опубликована в четверг.

Специалисты уже не первый год говорят о том, что Петербург значительно отстает от Москвы, которая в последнее время стала одним из передовых мегаполисов Европы, продолжил Мартынов.

«Беглов поставил перед собой и коллегами задачу ускорить развитие северной столицы. Он занимает свой пост уже несколько месяцев, однако кадровые перестановки начались только сейчас. Это связано с тем, что был проведен аудит, анализ работы предыдущей администрации, выявлены сильные и слабые стороны в ее работе, и теперь пришло время поставить новых управленцев, которые смогут развивать город», — констатировал он.