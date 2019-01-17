Володин прокомментировал решение Госдумы по поводу участия в ПАСЕ

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал решение Госдумы не вносить взносы в бюджет Совета Европы в этом году, а также не направлять делегацию из России в парламентскую ассамблею организации (ПАСЕ). Об этом сообщается на сайте законодательного органа.

Он заявил, что это было сделано исключительно в интересах граждан.

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«ПАСЕ отошла от принципов демократии, совершенно игнорирует принципы работы парламентских структур, основанных как раз на возможности говорить, озвучивать свою позицию и защищать», — отметил Володин.

По словам его заместителя Петра Толстого, организация не способна отменить дискриминационные нормы регламента, по которым Россия может лишиться права голоса.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла решение по поводу участия в работе ПАСЕ.